Україна не віддасть території Росії, а Європа каже про критичний момент для посилення підтримки Києва

Президент України заявив, що його країна не віддасть території під тиском Москви або щоб задовольнити Вашингтон у його прагненні вирішити мирні переговори, пише The Washington Post.

Україна не віддасть свою територію, сказав Зеленський, відхиливши головну вимогу Росії, яку президент Дональд Трамп включив до своєї останньої пропозиції щодо припинення війни Кремля.

«Згідно з нашим законодавством, міжнародним правом і моральними нормами, ми не маємо права нічого віддавати, – наголосив Зеленський після зустрічі з європейськими лідерами, на якій обговорювався план Трампа, і додав: – Саме за це ми і боремося».

Як зауважують у WP, однозначна заява про те, що Україна не віддасть свої території, може означати провал плану Трампа, який критики засудили як виконання списку побажань Путіна.

Зеленський, виступаючи перед журналістами на борту літака, що летів до Брюсселя після консультацій з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, зробив одну з найчіткіших публічних заяв щодо нової пропозиції, підтриманої США. Він сказав, що план був позбавлений того, що він назвав «відверто антиукраїнськими положеннями», натякнувши, що Київ відкритий до угоди.

Але він зайняв тверду позицію щодо територій – цю думку поділяють європейські лідери, які наполягають, що Путіну не можна дозволяти силою змінювати міжнародні кордони.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть свою територію в східному регіоні Донбасу – ні для прискорення мирних переговорів, ні для задоволення вимог Вашингтона про компроміс, ні під тиском продовження військового наступу Москви.

Україна та Європа наполягають на оголошенні перемир’я вздовж нинішніх ліній фронту, але Росія відмовляється. Путін незаконно заявив про анексію чотирьох регіонів України (крім Криму, який Росія захопила у 2014 році) – це набагато більше території, ніж його військові сили змогли окупувати.

Деякі українські чиновники висловили надію, що переговори все ще можуть принести плоди. Пропозиція «є більш прийнятною для України, але не є простою і не є остаточною», – зазначив один із високопоставлених українських чиновників, обізнаний з останніми обговореннями.

Зокрема, Зеленський зазначив, що одна з пропозицій передбачала «обмін» Запорізької атомної електростанції, яка наразі перебуває під контролем Росії, та частин окупованої Росією території на райони Донецької області, які все ще перебувають під контролем України, але він відхилив цю ідею.

На вихідних Трамп знову назвав Київ перешкодою для пропозиції, яку підтримують США, звинувативши Зеленського в уповільненні реалізації плану, навіть попри те, що Москва не продемонструвала жодної готовності йти на компроміс щодо своїх максималістських вимог.

Постійний тиск Трампа, включаючи його суворий тон щодо України та очевидну готовність поступитися територіальними претензіями Путіна, збентежив європейські столиці, посиливши побоювання, що переговорні важелі Києва випаровуються, оскільки сили Путіна просуваються на полі бою, а уряд Зеленського залишається охопленим корупційним скандалом.

Найпершим пріоритетом Зеленського в Лондоні, пише WP, була зустріч з високопосадовцями України, зокрема з Рустемом Умеровим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України, який минулого тижня провів детальні консультації в Маямі з посланцями Трампа – девелопером Стівом Віткоффом і зятем президента Джаредом Кушнером – після їхньої зустрічі з Путіним у Москві.

Зеленський заявив, що деяка нова інформація, яка з’явилася під час цих переговорів, вимагає особистої консультації з його командою. Трамп звинуватив українського лідера в тому, що той не встигає за розвитком подій.

«Росія, на мою думку, не має нічого проти цього, але я не впевнений, що Зеленський згоден з цим, – заявив Трамп журналістам перед тим, як взяти участь у церемонії Kennedy Center Honors у Вашингтоні. – Його народ це любить, але він цього не читав».

Ще до того, як Зеленський категорично відмовився від передачі території, Україна та її європейські союзники висловили глибоке занепокоєння щодо ініціативи Трампа, яка, на думку деяких, була настільки вигідною для Росії, що вони вважали її розробленою Кремлем. Європейці та українці поспішили запропонувати зміни, зокрема вилучення положень, які були неприйнятними для Києва або які вимагали б ширшого схвалення країнами, що входять до НАТО або Європейського Союзу.

Президент України зустрівся з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини в офісі британського прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, 10, щоб обговорити питання безпеки, зокрема протиповітряної оборони та фінансування довгострокової оборони України.

Після зустрічі в Лондоні він вилетів до Брюсселя, щоб проконсультуватися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, головою виконавчого органу ЄС.

«Суверенітет України має поважатися, – написала фон дер Ляєн у дописі в X після зустрічі із Зеленським. – Безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі як перша лінія оборони нашого Союзу».

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що будь-яка угода має містити «жорсткі» гарантії безпеки для України.

Лідери «також обговорили позитивний прогрес, досягнутий у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відновлення України».