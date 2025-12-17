Axios: США готові надати Україні гарантії безпеки на основі 5 статті НАТО

США можуть надати Україні гарантії безпеки подібні до тих, які передбачає 5 стаття Договору про НАТО, які будуть затверджені Конгресом і матимуть обов’язкову силу — Axios з посиланням на американського посадовця.

Як зазначається, переговори щодо гарантій безпеки, які Україна отримає від США та Європи, досягли значного прогресу.

Американський високопосадовець заявив, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО, яка буде схвалена Конгресом і матиме юридичну силу.

«Ми хочемо надати українцям гарантію безпеки, яка, з одного боку, не буде «порожнім чеком», а з іншого – буде достатньо сильною. Ми готові направити її до Конгресу для голосування», – заявив американський посадовець.

Він заявив, що буде укладено три окремі угоди про мир, гарантії безпеки та відбудову, і що останні переговори вперше дали українцям «повне бачення наступного дня».