ЄС не ризикнув використати заморожені російські активи на допомогу Україні

Лідери Європейського Союзу вирішили позичити 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів США) Україні для фінансування оборони на 2026 – 2027 роки. Однак це не будуть російські активи, що заморожені на рахунках бельгійської Euroclear, а спільні запозичення ЄС.

«О 2:56 ранку дощової брюссельської ночі лідери ЄС досягли угоди про позику 90 мільярдів євро на фінансових ринках, щоб Україна залишалася на плаву протягом наступних двох років. «Ми взяли на себе зобов’язання, ми виконали», – похвалився президент Європейської ради Антоніу Коста. Окрім цієї маніпуляції, схема очевидна. Розділений блок європейських держав місяцями публічно та приватно сперечався про те, хто має платити за рахунок, і, ймовірно, це питання ще не вирішено», – пише Politico.

За даними видання канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн останні два місяці намагались переконати інших лідерів підтримати їхній план використання заморожених коштів Москви для надання Україні величезного кредиту. Однак прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер відмовився, побоюючись судових позовів та інших репресій з боку Путіна, якщо суверенні активи будуть перепрофільовані на допомогу Києву. Тому лідери ЄС змушені були перейти до плану Б.

Згідно з цим новим планом, спільні запозичення ЄС будуть гарантовані бюджетом ЄС, який фінансується країнами-членами. Російські активи начебто можуть бути використані для погашення цієї позики, але механізм наразі незрозумілий.

«Ідея запозичень ЄС спочатку здавалася непрацездатною, оскільки вона вимагає одностайності, а дружній до Росії прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти неї. Але Угорщина, Словаччина та Чеська Республіка погодилися дозволити цю схему реалізувати, якщо це не матиме фінансового впливу на них», – повідомив Reuters.

Лідери ЄС заявили, що російські активи в ЄС, загалом 210 мільярдів євро, залишатимуться замороженими, доки Москва не виплатить Україні воєнні репарації.