Путін заявив, що Україна має залишити Донбас заради припинення вогню

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що умовою Кремля щодо припинення бойових дій є повне виведення Україною Збройних сил України з Донбасу.

Він уточнив, що «відповідальним» рішенням України щодо Донбасу, про яке напередодні говорив помічник лідера Кремля Юрій Ушаков, є повне виведення збройних сил з Донбасу.

«Звичайно. Це виведення збройних сил режиму з Донбасу за адміністративні кордони», – відповів Пєсков.

Його також запитали, чи стосується це лише Донбасу, чи Херсонської та Запорізької областей. «Я вже тут казав, що ми не будемо повністю коментувати та займатися публічним обговоренням окремих положень», – сказав Пєсков.

«Росія думає про припинення військового конфлікту в контексті досягнення своїх цілей», – наголосив представник Кремля.

Перед цим президент США Дональд Трамп на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським за результатами зустрічі 28 грудня у Флориді заявив, що президент Росії Володимир Путін не погодився на припинення вогню на час можливого референдуму в Україні щодо «мирного плану».