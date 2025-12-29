«  
Російські солдати розстріляли двох полонених українських військовослужбовців у селі Шахове Донецької області

Російські окупанти захопили двох українських військовослужбовців під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району, а потім розстріляли роззброєних захисників. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура.

ОГПУ: Війська РФ розстріляли двох полонених біля Покровська – DW – 23.05. 2025

«27 грудня 2025 року під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району представники держави-агресора захопили двох українських військовослужбовців, які виконували бойове завдання на одній із позицій. Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного з них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох роззброєних захисників. Побачивши, що військовополонені мертві, вони також зняли одяг з другого вже вбитого захисника», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навмисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та тяжким міжнародним злочином.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, який спричинив смерть особи (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до злочину.

