Фінляндія затримала судно, що йшло з Росії, через пошкодження кабелю

У середу фінська поліція затримала судно, що пливло з Росії, за підозрою у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю у Фінській затоці.

Про це повідомляє Reuters, повідомляє «Європейська правда».

Телекомунікаційна компанія Elisa 31 грудня повідомила про пошкодження кабельного з’єднання між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. У причетності до інциденту підозрюється судно, яке знаходилося в цьому районі.

Затримане вантажне судно Fitburg на момент інциденту прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю, повідомила Прикордонна служба Фінляндії на прес-конференції в Гельсінкі.

«Наразі ми підозрюємо серйозне пошкодження телекомунікацій, а також серйозний саботаж та спробу серйозного саботажу», — сказав журналістам начальник поліції Гельсінкі Ярі Ліукку.

За даними слідства, 14 членів екіпажу судна є громадянами Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану, і всі вони були затримані фінськими правоохоронцями. Судно пливло під прапором Сент-Вінсента і Гренадин.

Власником судна є Fitburg Shipping Company Ltd, а менеджером – Albros Shipping and Trading Ltd.

Міністерство юстиції та цифровізації Естонії повідомило, що в середу також стався збій у роботі другого телекомунікаційного кабелю шведської компанії Arelion, що з’єднує країну з Фінляндією. Невідомо, чи проходив цей кабель паралельно кабелю Elisa.

За попередні дні також було пошкоджено ще три кабелі – тобто загалом п’ять підводних кабелів, що йдуть з Естонії, зазнали перебоїв.

Європейська комісія уважно стежить за інцидентом, написала в соціальній мережі X комісар ЄС з питань технологій Хенна Вірккунен.