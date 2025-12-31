Україна в грудні встановила рекорд за кількістю ударів по енергетичній інфраструктурі Росії

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні підрахунки, засновані на публічних заявах української та російської сторін.

За даними видання, ці удари посилили тиск на російський енергетичний експорт, який уже зазнає втрат через міжнародні санкції. Хоча Росія й надалі постачає значні обсяги сирої нафти, приплив нафтодоларів, що є ключовим джерелом фінансування війни, скорочується.

Очікується, що у 2025 році доходи від нафти й газу становитимуть близько 23% бюджету РФ — це найнижчий показник за весь період спостережень.

У Bloomberg нагадали, що у грудні Київ значно активізував удари по морській інфраструктурі, зокрема неодноразово атакував нафтогазові родовища компанії «Лукойл» у Каспійському морі. Також було завдано ударів по чорноморських портах Тамань і Ростов, унаслідок чого загорілися кілька нафтових танкерів. Водночас Україна продовжувала атакувати російський тіньовий флот.

У глибокому тилу Росії Україна продовжувала завдавати ударів по нафтопереробних підприємствах.

За даними Генерального штабу ЗСУ, в одному з випадків уперше було застосовано крилаті ракети Storm Shadow для атаки на Новошахтинський нафтопереробний завод.