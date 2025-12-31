З початку доби на фронті відбулося 58 боїв, найбільша кількість на Покровському напрямку.

З початку доби 31 грудня на російсько-українському фронті зафіксовано 58 бойових зіткнень. Росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму зведенні станом на 16:00.

Противник здійснив артилерійські обстріли з території Російської Федерації по районах населених пунктів Гута-Студенецька та Блешня в Чернігівській області, а також Уланово, Рижівка, Вольфине, Рогізне, Бобилівка, Будки, Нова Гута, Кучерівка, Бачівськ, Прогрес та Уцкове в Сумській області.

Обстановка на основних напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворожі війська здійснили 28 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Обухівки та Довгенькова.

На Куп’янському напрямку українські військові припинили два штурми окупантів у напрямку Новоплатонівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку росіяни п’ять разів атакували українські позиції поблизу населеного пункту Новоселівка та у напрямку Ставки. Оборонці відбили один ворожий наступ, ще чотири бої тривають.

На Слов’янському напрямку ворог намагався прорватися в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника поки що не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони, зосередивши свої зусилля в районах населених пунктів Олександро-Шултине, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у напрямку Софіївки, Івано-Поля. Бій триває.

На Покровському напрямку загарбники 18 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населених пунктів Нове Шахове, Родинське. Тривають два зіткнення.

На Олександрівському напрямку вороже військо здійснило шість спроб наступу поблизу населених пунктів Злагода, Рибне та в напрямку населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля. Наразі тривають два зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку захисники відбили три спроби противника просунутися в районах Гуляйполя, Солодьки та Білогір’я, ще вісім зіткнень тривають. Верхня Терса була піддана авіаудару.

На Оріхівському напрямку зіткнень поки що не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти завдали ударів КАБами по населеному пункту Михайлівка.