Зеленський звільнив Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

У середу, 31 грудня, Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Магомедова з посади Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Про це йдеться в указі № 1018/2025 на сайті Офісу Президента.

«Звільнити Руслана Садрудіновича Магомедова з посади Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», – йдеться в документі.

Раніше, до призначення на посаду Голови НКЦПФР, Магомедов працював позаштатним радником колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

23 лютого 2021 року Володимир Зеленський призначив Магомедова на посаду Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.