«  
  »

Зеленський звільнив Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

У середу, 31 грудня, Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Магомедова з посади Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Про це йдеться в указі № 1018/2025 на сайті Офісу Президента.

«Звільнити Руслана Садрудіновича Магомедова з посади Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», – йдеться в документі.

Раніше, до призначення на посаду Голови НКЦПФР, Магомедов працював позаштатним радником колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

23 лютого 2021 року Володимир Зеленський призначив Магомедова на посаду Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Декабрь 31st, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  