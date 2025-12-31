Зеленський звільнив Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

У середу, 31 грудня, Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Магомедова з посади Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Про це йдеться в указі № 1018/2025 на сайті Офісу Президента.
«Звільнити Руслана Садрудіновича Магомедова з посади Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», – йдеться в документі.
Раніше, до призначення на посаду Голови НКЦПФР, Магомедов працював позаштатним радником колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
23 лютого 2021 року Володимир Зеленський призначив Магомедова на посаду Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Leave a Reply