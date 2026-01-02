Українські війська зазнають жосткого тиску на півдні через нестачу солдат

«Українські війська зазнають дедалі більшого тиску на півдні країни, де не так добре оснащені підрозділи значно поступаються чисельністю російським бригадам, які за останні тижні захопили сотні квадратних кілометрів території», – повідомляє СNN.

Як повідомляє видання, значна частина нещодавніх бойових зіткнень відбувалася в місті Гуляйполе та його околицях. Гуляйполе розташоване приблизно за 80 кілометрів на схід від Запоріжжя, а його населення до війни становило понад 700 000 осіб.

На зустрічі з Путіним в неділю, 28 січня, командувач російських військ у регіоні, генерал-полковник Андрій Іванаєв, заявив про захоплення міста.

«Іванаєв повідомив Путіну, що його війська з початку грудня захопили понад 210 квадратних кілометрів території в Дніпропетровській та Запорізькій областях, підживлюючи наратив Кремля про те, що зрештою Росія досягне своєї мети – окупації чотирьох регіонів східної та південної України, – повідомляє CNN. – Неофіційний український картографічний сервіс Deepstate повідомив у понеділок, що українські війська продовжують утримувати свої позиції в деяких частинах Гуляйполя, але тепер це «сіра зона», де росіяни мають «у рази більше особового складу».

За словами Deepstate, зміцнення позицій у місті було складним через його низьке розташування. Українці значною мірою покладаються на безпілотники в районах, де їм не вистачає піхоти. У відкритій сільській місцевості вони ефективні для знищення російських взводів. Але забудовані райони покинутих будівель та підвалів забезпечують захист для військ, що наступають.

«Те, що сталося в Гуляйполі, є суттю дилеми української армії. За словами кількох коментаторів, її війська значно поступаються чисельністю на деяких ділянках 1000-кілометрової лінії фронту та намагаються мобілізувати додаткові сили для компенсації втрат», – пише видання.

«Не можна очікувати, що кілька територіальних батальйонів зможуть стримати російську мотострілецьку бригаду, особливо якщо територіальні сили не мають потужної підтримки з боку сусідніх артилерійських підрозділів та підрозділів безпілотників, – зазначив американський військовий кореспондент Девід Акс.

На його думку, Відсутність узгодженого командування серед українських військ на півдні та рішення надати пріоритет обороні інших районів, таких як Покровськ і Куп’янськ, також ймовірно сприяли погіршенню ситуації на півдні. В середині грудня українське командування перенаправило кілька елітних підрозділів до Гуляйполя, але «цього було занадто мало і занадто пізно», щоб врятувати місто, сказав Акс.