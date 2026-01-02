«Українські війська зазнають дедалі більшого тиску на півдні країни, де не так добре оснащені підрозділи значно поступаються чисельністю російським бригадам, які за останні тижні захопили сотні квадратних кілометрів території», – повідомляє СNN.
Як повідомляє видання, значна частина нещодавніх бойових зіткнень відбувалася в місті Гуляйполе та його околицях. Гуляйполе розташоване приблизно за 80 кілометрів на схід від Запоріжжя, а його населення до війни становило понад 700 000 осіб.
На зустрічі з Путіним в неділю, 28 січня, командувач російських військ у регіоні, генерал-полковник Андрій Іванаєв, заявив про захоплення міста.
«Іванаєв повідомив Путіну, що його війська з початку грудня захопили понад 210 квадратних кілометрів території в Дніпропетровській та Запорізькій областях, підживлюючи наратив Кремля про те, що зрештою Росія досягне своєї мети – окупації чотирьох регіонів східної та південної України, – повідомляє CNN. – Неофіційний український картографічний сервіс Deepstate повідомив у понеділок, що українські війська продовжують утримувати свої позиції в деяких частинах Гуляйполя, але тепер це «сіра зона», де росіяни мають «у рази більше особового складу».
За словами Deepstate, зміцнення позицій у місті було складним через його низьке розташування. Українці значною мірою покладаються на безпілотники в районах, де їм не вистачає піхоти. У відкритій сільській місцевості вони ефективні для знищення російських взводів. Але забудовані райони покинутих будівель та підвалів забезпечують захист для військ, що наступають.
«Те, що сталося в Гуляйполі, є суттю дилеми української армії. За словами кількох коментаторів, її війська значно поступаються чисельністю на деяких ділянках 1000-кілометрової лінії фронту та намагаються мобілізувати додаткові сили для компенсації втрат», – пише видання.
«Не можна очікувати, що кілька територіальних батальйонів зможуть стримати російську мотострілецьку бригаду, особливо якщо територіальні сили не мають потужної підтримки з боку сусідніх артилерійських підрозділів та підрозділів безпілотників, – зазначив американський військовий кореспондент Девід Акс.
На його думку, Відсутність узгодженого командування серед українських військ на півдні та рішення надати пріоритет обороні інших районів, таких як Покровськ і Куп’янськ, також ймовірно сприяли погіршенню ситуації на півдні. В середині грудня українське командування перенаправило кілька елітних підрозділів до Гуляйполя, але «цього було занадто мало і занадто пізно», щоб врятувати місто, сказав Акс.
Leave a Reply