Європа обіцяє Києву 800 млрд доларів

Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка заявив, що міжнародні партнери досягли консенсусу щодо пакету економічної підтримки для України на суму близько 800 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття, пише видання Associated Press.

Пакет, заснований на розрахунках Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу, охоплюватиме компенсацію збитків, реконструкцію, економічну стабільність та «стимулятор» зростання на 200 мільярдів доларів і пов’язаний з реформами України, пов’язаними з вступом до ЄС.

Конкретні джерела фінансування не визначені, заявив міністр економіки Олексій Соболєв, хоча приблизно 500 мільярдів доларів очікується з державних грантів та пільгових позик, деталі яких будуть розроблені протягом наступних двох тижнів.