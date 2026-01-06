Оцінка впливу на довкілля (ОВД) та моніторинг, звітність і верифікація викидів парникових газів (МЗВ ПГ) » У РФ повідомили про атаку дронів. Під ударом були нафтобази у Липецькій області та Ярославлі В ніч на 6 січня у кількох регіонах Росії зафіксували атаку ударних безпілотників. Зокрема місцеві мешканці та Telegram-канали повідомляли про вибухи та пожежі в Липецькій та Ленінградській областях, республіці Башкортостан, Пензі та Твері Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зокрема, у місті Усмань Липецької області місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу на території нафтобази, розташованої в районі Стрілецьких хуторів. На відеозаписах із місця подій видно щільне задимлення та полум’я, що, ймовірно, виникло після падіння БПЛА або його ураження об’єкта зберігання нафтопродуктів. Офіційно губернатор області Ігор Артамонов підтвердив загоряння на промисловому об’єкті, але не уточнив, що саме постраждало.