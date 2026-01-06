У РФ повідомили про атаку дронів. Під ударом були нафтобази у Липецькій області та Ярославлі

Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Зокрема, у місті Усмань Липецької області місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу на території нафтобази, розташованої в районі Стрілецьких хуторів. На відеозаписах із місця подій видно щільне задимлення та полум’я, що, ймовірно, виникло після падіння БПЛА або його ураження об’єкта зберігання нафтопродуктів. Офіційно губернатор області Ігор Артамонов підтвердив загоряння на промисловому об’єкті, але не уточнив, що саме постраждало.
Leave a Reply