Мелоні відмовилась відправляти італійські війська в Україну в рамках гарантій безпеки

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила європейським та американським партнерам, що її країна не стане відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки — заява на сайті уряду Італії за підсумками зустрічі «Коаліції рішучих» у Парижі

Очільниця італійського уряду взяла участь у зустрічі в Парижі, присвяченій переговорним ініціативам щодо доопрацювання гарантій безпеки для України.

В уряді зазначили, що «ці гарантії натхненні статтею 5 статуту НАТО, як це давно пропонувала Італія». Вони стануть частиною ширшого пакету угод, який ухвалюватимуть у тісній координації зі США, зокрема «ефективний та добре структурований механізм моніторингу майбутнього припинення вогню та зміцнення українських збройних сил».

«Підтверджуючи підтримку Італією безпеки України, відповідно до того, що робилося постійно, прем’єр-міністрка Мелоні повторила низку незмінних положень позиції італійського уряду щодо питання гарантій, зокрема відмову від розгортання італійських військ на території України».

Деталі: У заяві уряду зазначається, що участь країн коаліції у багатонаціональних силах має добровільний характер, а будь-які рішення щодо підтримки України в разі нового нападу мають ухвалюватися з дотриманням конституційних процедур.