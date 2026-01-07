Радянські підручники, російська мова і фільми: «Слідство.Інфо» виявило у Києві нелегальну школу при УПЦ МП

У Києві при монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь» діє нелегальний освітній осередок, який фактично функціонує як повноцінна школа, хоча формально оформлений як «сімейний клуб». Про це йдеться у журналістському розслідуванні Слідство.Інфо.

За даними журналістів, так звана православна школа «Перспектива» працює з лютого 2025 року без будь-якої ліцензії. У ній навчаються понад 60 дітей з 1 по 9 клас, заняття відбуваються п’ять днів на тиждень з 9:00 до 14:00, передбачена група продовженого дня, а освітній процес забезпечують 16 вчителів.

Попри відсутність дозволів, заклад має всі ознаки повноцінної школи: регулярні уроки, контрольні роботи, оцінювання знань та повний навчальний день. Формально учні зараховані до ліцензованих навчальних закладів, однак фактично постійно навчаються на території монастиря.

У школі застосовують елементи радянської системи освіти — зокрема, початкову школу скорочено до трьох років. Першокласників навчають за підручниками радянських часів. У розкладі присутній предмет «слов’янська мова», який, за словами вчительки Лариси Абросімової, фактично є російською мовою. Батьки підтверджують, що викладання відбувається приблизно порівну українською та російською.

Крім цього, дітям демонструють російські фільми та заохочують до вивчення радянських і російських пісень. Водночас офіційно учні числяться у ліцензованих школах, зокрема в Хотянівському ліцеї «Ранчо Скул» та навчально-виховному комплексі Костянтинівської міської ради Донецької області.

Співзасновниця ГО «Смарт освіта» Іванна Коберник наголошує, що йдеться не лише про освітні порушення, а й про питання національної безпеки. За її словами, у столиці України фактично формується осередок «русского мира», а оцінку діяльності такого «сімейного клубу» мають надати правоохоронні органи.

На розслідування відреагувала й освітня омбудсменка Надія Лещик. Вона заявила про наявність ознак серйозних порушень законодавства, зокрема можливу індоктринацію дітей через використання російської мови, радянських підручників, фільмів і пісень, що може свідчити про пропаганду та порушення законів про декомунізацію.

Омбудсменка також звернула увагу на порушення права дітей на освіту, адже навчальний заклад не має ліцензії, а фактичне навчання не відбувається у легальних школах. Це створює ризики щодо отримання документів про освіту та може свідчити про незаконне надання освітніх послуг, фіктивне зарахування учнів, можливе неправомірне використання освітньої субвенції й підробку документації.

За словами Лещик, вона звернулася до Державної служби якості освіти, профільних органів і правоохоронців з вимогою перевірити викладені факти та надати їм правову оцінку.

Зі свого боку, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Служба безпеки України у Києві та області відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України. Підставою стали матеріали журналістського розслідування щодо діяльності нелегального навчального закладу, де дітей навчали за радянськими програмами та залучали до виконання радянських пісень.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення й функціонування школи, перевіряють, чи відвідували діти державні навчальні заклади, а також з’ясовують джерела фінансування цієї освітньої діяльності. Слідство триває.