США розпочали продаж венесуельської нафти на світовому ринку

Про це повідомляє Міністерство енергетики США.

«Ми залучили провідних світових постачальників сировинних товарів і ключові банки для здійснення та надання фінансової підтримки цих продажів нафти і нафтопродуктів», — йдеться в заяві відомства.

Згідно з повідомленням, усі доходи від реалізації венесуельської нафти та продуктів її переробки в першу чергу надходитимуть на рахунки в міжнародно визнаних банках, які перебувають під контролем США. Це, за словами американської сторони, має забезпечити прозорість, законність та контроль за подальшим розподілом коштів.

У Міненерго США уточнили, що отримані кошти будуть використані «в інтересах американського і венесуельського народів» за рішенням уряду США. Очікується, що обсяги продажу становитимуть від 30 до 50 млн барелів, а сам процес розпочнеться негайно і триватиме невизначений період часу.

Також зазначається, що у разі потреби до Венесуели постачатиметься американська легка нафта. Вона використовуватиметься для змішування з венесуельською високов’язкою сировиною з метою підвищення ефективності видобутку та спрощення транспортування. Усі операції з імпорту та експорту нафти здійснюватимуться виключно через авторизовані канали відповідно до законодавства США та вимог національної безпеки.