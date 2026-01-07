У Венесуелі загинули 75 людей під час операції США із захоплення Мадуро

За підрахунками американського уряду, у Венесуелі внаслідок спецоперації США із захоплення лідера Ніколаса Мадуро загинули близько 75 людей

Про це пише The Washington Post.

За словами чиновників, у столиці Венесуели Каракас 3 січня загинули близько 75 людей – зокрема через перестрілки під час спецоперації США.

Так, один співрозмовник видання стверджує, що перед світанком 4 січня загинули щонайменше 67 осіб, коли інше джерело каже про 75-80 людей. Однак вони обидва уточнюють: серед загиблих були венесуельські військові, найманці з Куби, як охороняли Мадуро, а також цивільні.

«Той факт, що ця надзвичайно складна і виснажлива місія була успішно виконана з такою невеликою кількістю поранень, є свідченням досвіду наших спільних воїнів», – натомість заявляли в Пентагоні, говорячи про американських військових.