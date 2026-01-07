«Відповіді вже є»: Зеленський повідомив про майже узгоджені параметри іноземного контингенту в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що ключові питання щодо чисельності, функцій і формату іноземного контингенту стримування в Україні в межах європейських гарантій безпеки загалом уже узгоджені. Водночас він наголосив, що поки не готовий оприлюднювати ці домовленості.

Главу держави запитали, чи погоджено кількісний і якісний склад такого контингенту, можливі місця його розміщення, а також алгоритм дій у разі нового нападу Росії — зокрема, чи передбачена безпосередня участь цих сил у бойових діях або інші формати підтримки.

За словами Зеленського, напередодні відбулася детальна доповідь військових за участю представників Франції, Великої Британії, США та України. Він зазначив, що в процесі консультацій між партнерами поступово узгоджуються всі ключові аспекти.

«Загалом я вважаю, що відповіді на ці запитання вже є. Вони стосуються і підтримки, і озброєння, і присутності. Але наразі я не готовий говорити про це публічно», — пояснив президент.

Також Зеленський уточнив, що в рамках європейських гарантій безпеки для України не йдеться про так звану «ядерну парасольку» з боку ядерних держав Європи. Натомість обговорюється комплексний, багаторівневий підхід, спрямований на посилення обороноздатності України та стримування можливої нової агресії з боку РФ.