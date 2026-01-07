Зеленський заявив, що США поки не передали Україні нові системи ППО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна наразі не отримувала нових систем протиповітряної оборони від Сполучені Штати Америки. Водночас, за його словами, американська сторона поступово передає ракети до вже наявних комплексів, хоча Київ очікує значно швидших темпів постачання.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ. Зеленський наголосив, що питання посилення ППО залишається одним із ключових пріоритетів для його команди.

«Що стосується систем від Сполучених Штатів — нових комплексів не надходило. Ракети надходять потроху, але ми дуже розраховуємо на прискорення і знову звертаємося до США з цим проханням. Щодо європейських партнерів — окремо хочу подякувати Норвегії, деталі наразі озвучувати не буду», — зазначив президент.

Він також додав, що тема протиповітряної оборони неодноразово обговорювалася під час його міжнародних контактів, зокрема під час візиту до резиденції президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго у грудні 2025 року, а також на зустрічі так званої Коаліції охочих, яка відбулася 6 січня в Парижі.

За словами Зеленського, під час нещодавніх переговорів з європейськими партнерами він детально поінформував їх про ті системи ППО, які терміново потребують додаткових ракет для ефективного захисту українського неба.