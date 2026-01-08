Bloomberg: Росія вербувала найманців у ПАР через Arma 3 та Discord для війни проти України

Росія використовувала відеогру Arma 3 та месенджер Discord як інструменти для вербування громадян Південно-Африканська Республіка до участі у війні проти Україна, повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, щонайменше двоє південноафриканців віком близько 20 років залишили країну в липні 2024 року після того, як у чатах Discord повідомили співрозмовникам про намір вступити до лав російської армії. Ці дані підтверджуються листуванням дипломатів із другом чоловіків, який намагався з’ясувати їхнє місцезнаходження та долю.

Джерело, обізнане з процесом вербування, зазначає, що молоді люди активно користувалися Discord під час гри у військовий симулятор Arma 3. Саме в межах ігрової спільноти з ними встановив контакт користувач під псевдонімом @Dash. Після онлайн-спілкування обидва чоловіки особисто зустрілися з ним у Кейптауні.

Після цієї зустрічі південноафриканці відвідали російське консульство, а вже 29 липня вирушили до Росія транзитом через Об’єднані Арабські Емірати. На початку вересня 2024 року вони підписали однорічні контракти поблизу Санкт-Петербурга.

Окрім фінансово привабливих, за їхніми словами, умов служби, чоловікам пообіцяли можливість отримання російського громадянства та продовження освіти у разі проходження військової служби.

Через кілька тижнів після завершення базової підготовки одного з південноафриканців направили безпосередньо на фронт в Україні, де він служив помічником снайпера-гранатометника. Згідно з медичною довідкою, чоловік загинув 23 жовтня 2024 року під час бойових дій у районі Верхньокам’янського Луганської області. Доля та місце перебування другого південноафриканця наразі залишаються невідомими.