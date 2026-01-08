У Венесуелі заявили про 100 загиблих унаслідок операції США

Міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо повідомив, що під час операції Сполучені Штати Америки, унаслідок якої було усунено від влади президента Ніколас Мадуро, загинули щонайменше 100 людей.

За словами Кабельо, під час рейду американських сил дружина Мадуро — Сілія Флорес, яку затримали разом із ним, зазнала травми голови. Сам Мадуро, як стверджує міністр, отримав поранення ноги.

Раніше влада в Каракасі не оприлюднювала точних даних щодо кількості жертв операції США. Водночас венесуельські військові до цього публікували список із 23 загиблих військовослужбовців. Представники уряду заявляли, що значна частина сил безпеки, лояльних до Мадуро, була вбита «холоднокровно».

На тлі цих подій 6 січня Каракас оголосив тиждень національної жалоби за загиблими військовими.