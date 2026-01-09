У Києві оштрафували охоронця паркінгу, який під час обстрілу обмежив доступ до укриття

Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності охоронця підземного паркінгу в Дніпровському районі Києва, який під час масованого російського обстрілу в ніч на 9 січня не дозволяв людям пройти до частини укриття. Про це повідомили в Поліція Києва.

За інформацією поліції, під час повітряної тривоги охоронець об’єкта цивільного захисту обмежив доступ громадян до приміщення, де були припарковані автомобілі. Свої дії він пояснював тим, що ця зона нібито не призначена для укриття, а під час тривоги люди мають перебувати лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту.

Поліцейські оперативно прибули на місце події та відновили вільний доступ до всіх приміщень захисної споруди. За результатами перевірки на 61-річного охоронця склали адміністративний протокол за ст. 175-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

У поліції наголосили, що під час повітряної тривоги доступ до укриттів має бути безперешкодним, адже мова йде про збереження життя та здоров’я людей.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні. Основним напрямком атаки була Київщина та столиця. Станом на ранок було відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких — працівник екстреної медичної допомоги. Десятки людей отримали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, тієї ночі російські війська застосували 278 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 242 безпілотники різних типів. Станом на 09:00 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 244 повітряні цілі противника.