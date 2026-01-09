Удар «Орешником»: Україна попередила Польщу, ракета була під контролем — ЗМ

Україна заздалегідь поінформувала Польщу про можливу атаку РФ із застосуванням ракети «Орешник» у ніч на 9 січня. Під час удару за траєкторією балістичної ракети стежили польські системи контролю повітряного простору. Про це повідомляє RMF24.

У відповідь на нічну атаку російських військ оперативне командування Збройних сил Польщі перевело наземні засоби протиповітряної оборони у стан підвищеної готовності, зокрема було задіяно систему Patriot. Водночас винищувачі не піднімали в повітря, оскільки, за даними журналістів, вони були б неефективними проти сучасної гіперзвукової ракети.

Медіа зазначає, що Київ передавав Варшаві інформацію про «Орешник» як безпосередньо під час атаки, так і напередодні, попереджаючи про можливу загрозу. Польські системи моніторингу фіксували політ російської балістичної ракети середньої дальності.

У ніч на п’ятницю, 9 січня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну, зокрема із застосуванням ракети середньої дальності «Орешник». У Москві заявили, що цей удар нібито став відповіддю на атаку безпілотників на резиденцію російського лідера Володимир Путін.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що застосування ракети «Орешник» проти України є черговим кроком ескалації з боку РФ та сигналом загрози не лише для Європи, а й для США. Удар також засудили лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Молдови.