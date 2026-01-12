Норвегія виділить Україні $7 мільярдів протягом 2026 року

Про це повідомили під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде.

Зеленський наголосив на безпрецедентному рівні підтримки від Осло, яка охоплює як військові, так і гуманітарні потреби. Як заявив президент, на поточний рік передбачили $7 млрд загальної підтримки, які спрямують на реалізацію військових проєктів і забезпечення соціальної стабільності в країні.

Окремо Норвегія виділить $400 млн (4 мільярди норвезьких крон) на допомогу Україні. Кошти спрямують на нагальні потреби, зокрема на відновлення та ремонт енергообʼєктів.

Половина коштів піде на допомогу взимку, інша половина — на підтримку бюджету.

«Я хочу підтвердити, що сьогодні ми оголошуємо про новий пакет підтримки, згідно з яким негайно передається $400 мільйонів, $200 мільйонів з яких підуть на нагальні потреби взимку: закупівля газу та ремонт енергетики, аби опалення й світло працювало», — зазначив Ейде під час пресконференції з українським колегою Сибігою.

Очільник українського МЗС подякував Норвегії за новий енергетичний пакет та зазначив, що він надійшов у дуже потрібний момент. Сибіга також наголосив, що Норвегія однією з перших відгукнулася на потребу України в додатковому постачанні газу.