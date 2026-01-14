Данія перекинула військову техніку та передовий підрозділ до Гренландії — медіа

Міністерство оборони Данії направило до Гренландії військову техніку та передову групу військовослужбовців, яка має підготуватися до можливого розміщення більших сил армії й інших підрозділів. Про це повідомляють ЗМІ на тлі нещодавніх заяв Дональда Трампа щодо обороноздатності острова.

Як інформує «Європейська правда» з посиланням на телерадіокомпанію DR, на початковому етапі до Гренландії була відправлена так звана передова команда. Її основним завданням є підготовка логістики та оцінка місцевих умов для потенційного прибуття основних сил у подальшому.

До складу цієї групи входять, зокрема, військовослужбовці сухопутних військ, покликані посилити присутність Збройних сил Данії на острові. Водночас значна частина бойових підрозділів данської армії наразі залучена до виконання зобов’язань у країнах Балтії.

За даними DR, увечері 13 січня в аеропорту Нуука приземлився літак Challenger Військово-повітряних сил Данії.

Раніше президент США Дональд Трамп знову заявив, що прагне не допустити захоплення Гренландії Росією або Китаєм, а також поставив під сумнів наявність у острова власної системи оборони. Зокрема, він іронічно зауважив, що захист Гренландії, за його словами, фактично обмежується двома собачими упряжками, тоді як російські та китайські військові кораблі й підводні човни активно діють у регіоні.