ППО знищила всі 10 реактивних дронів РФ, однак повітряна атака триває

Удень 14 січня сили протиповітряної оборони успішно відбили атаку російських безпілотників, що прямували у напрямку Києва, нейтралізувавши десять ворожих дронів.
У проміжку з 07:00 до 17:00 противник посилив повітряні удари по столиці, застосувавши реактивні безпілотні літальні апарати. До їх знищення та придушення було задіяно весь необхідний арсенал сил і засобів, зокрема авіацію.
Станом на 17:00 підтверджено збиття всіх десяти реактивних БпЛА в небі над Київською та Чернігівською областями. Після аналізу уламків фахівці зможуть встановити точний тип дронів і їхнє бойове оснащення.
Водночас атака з боку РФ не припиняється: на півдні від Києва зафіксовано рух ударних дронів типу «Шахед» або безпілотників інших моделей. Бойова робота сил ППО триває, громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
