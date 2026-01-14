Школяру, який у Києві поранив ножем учительку та однокласника, призначили запобіжний захід

Підлітку, якого підозрюють у замаху на вбивство вчительки та однокласника в Оболонському районі Києва, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Про це поінформували в Київській міській прокуратурі.

На даний момент підозрюваний перебуває в медичному закладі під охороною правоохоронців. Після завершення лікування його буде переведено до слідчого ізолятора.

Інцидент стався у понеділок, 12 січня, коли учень дев’ятого класу прийшов до однієї зі столичних шкіл із ножем та напав на вчительку й свого однокласника. Обоє потерпілих наразі перебувають у реанімаційному відділенні.

Наступного дня, 13 січня, правоохоронці оголосили підлітку про підозру. Його дії кваліфіковано як замах на умисне вбивство двох осіб відповідно до ч. 2 ст. 15 та п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.