Кличко заявив про дуже складну ситуацію в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація в столиці залишається складною — подібний масштаб спостерігається вперше від початку російського вторгнення.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, у місті досі позбавлені опалення близько 400 будинків. Найскладніше нині на лівому березі, натомість на правому — ситуація стабільніша. Водночас частині будинків планують повернути теплопостачання сьогодні до вечора.

Крім того, є труднощі є електропостачанням. У Києві діють графіки екстрених вимкнень. Подекуди мешканці міста залишаються без світла більш ніж на 10 годин. Кличко додав, що аварійні вимкнення триватимуть.

Нині в столиці вже розгорнуто понад 1200 пунктів обігріву, де люди можуть зігрітися та випити чаю. Кличко доручив організувати максимально ефективний режим їхньої роботи.

Серед іншого міський голова наказав опрацювати можливість для харчування осіб, які не мають можливості приготувати їжу вдома, а також організувати один раз на добу гаряче харчування для мешканців, які обліковуються в територіальних центрах районів.

“Зараз, наскільки знаю, соціальні служби забезпечують, доставляють харчування понад трьом тисячам осіб. Одиноким літнім людям, людям з інвалідністю. Тим, хто потребує сторонньої допомоги”, – проінформував Кличко.