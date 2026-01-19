Бабіш: Чехія не продаватиме Україні легкі бойові літаки L-159

Чехія не планує продавати або передавати Україні легкі бойові літаки L-159, які могли б використовуватися для боротьби з дронами. Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш зазначив, що рішення щодо можливого продажу цих літаків Україні наразі не ухвалене. Водночас міністр оборони поінформував уряд, що Повітряні сили Чехії самі потребують цих машин.

«Ці літаки недоступні, і в нас немає альтернатив», — наголосив Бабіш.

Він також підкреслив, що позиція Праги залишається незмінною, адже ще попередній уряд, який займав більш проукраїнську позицію, відмовився від ідеї передати або продати літаки L-159 Києву.

Крім того, лідер ультраправої проросійської Партії свободи та прямої демократії Томіо Окамура розкритикував ініціативу президента Чехії Петра Павела щодо можливості продажу літаків Україні, озвучену під час його візиту до Києва 16 січня. За словами Окамури, закупівля заміни для L-159 обійдеться Чехії дорожче, ніж потенційний прибуток від їх продажу Україні.