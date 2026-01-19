НАБУ розпочало розслідування щодо ймовірної корупції в СБУ за керівництва Баканова

Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди колишніми високопосадовцями Служби безпеки України. Підставою стали відомості, оприлюднені в медіа.

Про це НАБУ повідомило у коментарі «Українській правді».

За даними бюро, приводом для відкриття справи стали публічні заяви українського бізнесмена Сергія Ваганяна, зроблені в інтерв’ю на YouTube-каналі колишнього народного депутата Борислава Берези, а також офіційні звернення народних депутатів фракції «Європейська солідарність» щодо цієї інформації. Про це у Facebook повідомила народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Сергій Ваганян, який нині перебуває за межами України, в інтерв’ю заявив про нібито існування системи корупційних поборів у СБУ в період, коли відомство очолювали Іван Баканов та Андрій Наумов. Останній у 2019–2021 роках керував Головним управлінням внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

У НАБУ зазначили, що кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).