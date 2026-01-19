Ткаченко нагадав Кличку, хто відповідає за прибирання снігу в Києві

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до голови КМДА Віталія Кличка, наголосивши, що відповідальність за стан доріг і тротуарів у столиці покладена на комунальні служби «Київавтодору», які перебувають у підпорядкуванні міської влади, а не керівників районних державних адміністрацій.

За словами Ткаченка, утримання автомобільних шляхів, мостів, зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів у зимовий період забезпечують підприємства, що входять до складу комунальної корпорації «Київавтодор». Вони підзвітні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який підпорядковується безпосередньо міському голові, і не перебувають у сфері управління РДА.

Аналогічний принцип, за його словами, застосовується й до підприємств із догляду за зеленими зонами. Вони входять до структури КО «Київзеленбуд», що підпорядковується Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Водночас районні керуючі компанії, які займаються обслуговуванням житлового фонду, формально належать до сфери управління районних адміністрацій. Проте контракти з їхніми керівниками укладає міський голова, що, за словами Ткаченка, фактично визначає центр ухвалення управлінських рішень.

Очільник КМВА також зазначив, що всі ключові рішення щодо розвитку, функціонування та утримання міської інфраструктури ухвалюються КМДА. Він підкреслив, що бюджет громади, кадрова політика та основні важелі впливу зосереджені в управлінській вертикалі міського голови, яка за майже 12 років стала максимально централізованою.

«Упродовж року від вас неодноразово лунала теза: “не втручайся в господарські питання — це моя зона відповідальності”. Тоді логічно чесно визнати, що саме за період вашого керівництва Київ із року в рік стає менш безпечним для повсякденного життя мешканців», — підсумував Ткаченко.