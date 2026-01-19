Трамп закликав Європу зосередитися на війні в Україні, а не на питанні Гренландії

Президент США Дональд Трамп порадив європейським країнам спрямувати основну увагу на війну між Росією та Україною, а не на ситуацію довкола Гренландії.

В інтерв’ю американський лідер розкритикував європейських політиків, які виступають проти його ініціатив щодо встановлення контролю над островом. За словами Трампа, саме війна в Європі має бути головним пріоритетом для континенту.

«Європа повинна зосередитися на війні між Росією та Україною, адже ми бачимо, до чого це призвело. Це має бути головною темою, а не Гренландія», — заявив він.

На запитання журналістів, чи запровадить США торговельні мита проти європейських країн у разі відсутності домовленостей щодо Гренландії, Трамп відповів ствердно, зазначивши, що зробить це «на сто відсотків».

Водночас президент США уникнув прямої відповіді на питання про можливе застосування сили для встановлення контролю над островом.

Крім того, Трамп відкинув твердження про те, що Норвегія не впливає на рішення щодо присудження Нобелівської премії миру, заявивши, що ця країна «повністю контролює процес», попри зауваження журналіста.

Раніше медіа повідомляли, що Трамп звертався з листом до прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, пов’язавши свої заяви щодо Гренландії з тим, що йому не було присуджено Нобелівську премію миру.

Також 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки держав, які не підтримують його позицію щодо Гренландії. На цьому тлі Данія вже направила на острів військову техніку та передовий контингент для підготовки до розміщення більших сил і проведення спільних навчань із союзниками.