Міноборони готує створення дроново-штурмових підрозділів у Силах оборони

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що відомство планує замінити БПЛА Mavic та інші дрони китайського виробництва, а також сформувати у складі Сил оборони спеціалізовані дроново-штурмові підрозділи. Про це інформує Укрінформ.

За словами Федорова, питання пошуку альтернативи «Мавікам» є пріоритетним. Уже цього місяця Міноборони тестує відповідне рішення. Йдеться про вітчизняний аналог, який матиме таку ж камеру, але більшу дальність польоту.

«Нам важливо розвивати власні технології та знайти повноцінну заміну китайським дронам. Уже зараз ми маємо напрацювання, які проходять випробування», — зазначив міністр.

Окремо Федоров наголосив на необхідності створення дроново-штурмових підрозділів, ефективність яких, за його словами, була доведена під час операцій зі звільнення Куп’янська.

«Дроново-штурмові підрозділи мають іншу структуру та власну доктрину застосування безпілотників. Нещодавно підрозділ Code 9.2 провів у Куп’янську унікальну операцію. Ця тактика працює, і саме за такими підрозділами — майбутнє. Про них ще багато говоритимуть», — підкреслив він.