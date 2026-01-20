Зеленський: Україна виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів щодоби

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська оборонна промисловість уже вийшла на рівень виробництва близько тисячі дронів-перехоплювачів на добу для протидії російським повітряним атакам. Водночас кількість виготовлених безпілотників наразі перевищує спроможності мобільних вогневих груп, які можуть їх ефективно застосовувати.

Про це глава держави розповів у коментарі журналістам.

За словами Зеленського, Росія поки не досягла рівня застосування до тисячі ударних дронів щоденно. Якщо торік противник заявляв про такі наміри, то фактично використовував у середньому 200–250 дронів на добу. Нині ж цей показник зріс приблизно до 350. Президент також зазначив, що для гарантованого знищення одного дрона типу «Шахед» зазвичай потрібно щонайменше два дрони-перехоплювачі.

Зеленський підкреслив, що наразі Україна не може розраховувати на допомогу так званої «Коаліції охочих» у відбитті дронових атак, оскільки її безпекова роль можлива лише після завершення війни та припинення бойових дій. Поки Росія продовжує обстріли, Україна спирається виключно на двосторонню підтримку партнерів.

«Ми можемо покладатися лише на тих партнерів, які вже зараз допомагають фінансово та інвестують у розвиток нашого власного виробництва», — наголосив президент.

Він також додав, що проблема нарощування спроможностей із застосування дронів-перехоплювачів добре відома головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському та визначена одним із пріоритетних завдань для нового міністра оборони Михайла Федорова.