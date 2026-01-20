ЗМІ: Трамп запросив 49 держав до «Ради миру», Україна отримала запрошення, але ще не відповіла

Президент США Дональд Трамп надіслав запрошення 49 країнам, а також Європейській комісії долучитися до так званої «Ради миру» щодо ситуації в Газі. Серед запрошених опинилася й Україна, однак офіційної відповіді від Києва наразі немає.

До переліку запрошених входить більшість європейських держав, а також Росія, Білорусь, Україна, Ізраїль, Саудівська Аравія, Пакистан, Оман та низка інших країн. Окремим пунктом у списку зазначена Європейська комісія.

Поінформоване джерело «Української правди» підтвердило, що відповідна пропозиція справді надходила. За його словами, Україна наразі аналізує умови участі та ще не ухвалила остаточного рішення.

За задумом Трампа, церемонія підписання має відбутися в Давосі вже у четвер, попри заклики окремих запрошених країн переглянути умови членства в ініціативі.

Зазначається, що список учасників складено на основі інформації від обізнаних джерел та публікацій у соціальних мережах. Водночас не всі держави підтвердили отримання запрошень, а сам перелік може бути неповним.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив про намір запровадити мита на французькі вина та шампанське після того, як президент Франції Емманюель Макрон відмовився приєднуватися до ініціативи «Ради миру».