«  
  »

«Боротимемось аж до ЄСПЛ»: Тимошенко заявила про намір звернутися до прокуратури зі скаргою на НАБУ та САП

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що має намір подати заяву до прокуратури проти НАБУ та САП, звинувативши ці органи у протиправній діяльності. Про це повідомила кореспондентка «Еспресо» Катерина Галко.

За словами Тимошенко, дії детективів НАБУ та прокурорів САП, на її переконання, підпадають під ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу — притягнення до відповідальності завідомо невинної особи із фальсифікацією доказів.

Вона знову наголосила, що вважає відкриту проти неї справу політично вмотивованою та назвала її «розправою», організованою НАБУ.

«Це наше свідоме і принципове рішення. Ми будемо боротися доти, доки не притягнемо до відповідальності це злочинне угрупування, навіть якщо доведеться йти до Європейського суду з прав людини», — заявила народна депутатка.

Январь 21st, 2026 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  