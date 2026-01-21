Трамп у Давосі: Я прихильно ставлюся до Європи, але її курс є хибним

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Європа рухається неправильним шляхом.

Говорячи про результати розвитку американської економіки за останній рік, Трамп звернувся до європейської аудиторії та зазначив, що країни ЄС могли б узяти приклад зі Сполучених Штатів. Водночас він зауважив, що окремі регіони Європи стали для нього майже невпізнаваними.

За словами американського лідера, ці зміни мають радше негативний характер.

Пряма мова:

«У негативному сенсі. Я люблю Європу і хочу бачити її успішною, але вона рухається не в правильному напрямку».

Деталі:

Трамп також розкритикував нинішню модель розвитку західної економіки, яка, за його словами, базується на зростанні державних витрат, масовій та неконтрольованій міграції, а також політиці “зеленого переходу”.

Пряма мова:

«Упродовж останніх десятиліть у Вашингтоні та європейських столицях утвердилася думка, що розвиток західної економіки можливий лише через постійне збільшення бюджетних витрат, масову міграцію й нескінченний імпорт. Склалася згода, що так звані брудні роботи та важку промисловість слід винести за кордон, а доступну енергію замінити так званою “зеленою новою аферою”».