Збірна України оприлюднила заявку на зимову Олімпіаду-2026

Національна олімпійська команда України оголосила склад спортсменів, які представлятимуть країну на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

До офіційної делегації, затвердженої НОК, увійшли 46 спортсменів і спортсменок. Разом із ними на Олімпіаду поїдуть 42 тренери, лікарі, масажисти та представники технічного персоналу, а також 15 членів штабу національної збірної.

Українські атлети змагатимуться в 11 олімпійських видах спорту: біатлоні (10 осіб), гірськолижному спорті (2), лижному двоборстві (2), лижних гонках (6), санному спорті (10), скелетоні (1), сноубордингу (1), стрибках на лижах з трампліна (2), фристайлі (9), фігурному катанні (1) та шорт-треку (2).

Зимові Олімпійські ігри проходитимуть з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Склад збірної України на Олімпіаді-2026

Фристайл

Жінки: Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович (лижна акробатика), Катерина Коцар (бігейр, слоупстайл)

Чоловіки: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов (лижна акробатика)

Біатлон

Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина

Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк

Скелетон

Владислав Гераскевич

Сноубординг

Аннамарі Данча

Фігурне катання

Кирило Марсак (одиночне катання)

Санний спорт

Жінки: Юліанна Туницька, Олена Смага (одномісні сани), Олена Стецків, Олександра Мох (двомісні сани)

Чоловіки: Антон Дукач, Андрій Мандзій (одномісні сани), Ігор Гой, Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський, Богдан Бабура (двомісні сани)

Лижні гонки

Жінки: Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

Чоловіки: Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

Лижне двоборство

Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

Гірськолижний спорт

Жінки: Анастасія Шепіленко

Чоловіки: Дмитро Шеп’юк

Стрибки на лижах з трампліна

Євген Марусяк, Віталій Калініченко

Шорт-трек

Жінки: Єлизавета Сидьорко

Чоловіки: Олег Гандей