розкрито вбивство мера Сімеїза, підозрюваного затримали у Львові

Офіс генерального прокурора заявив про розкриття вбивства мера селища Сімеїз Кирила Костенка, яке сталося у 2013 році. Після відновлення втрачених матеріалів справи правоохоронці затримали чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочину.

За даними джерела «Української правди», йдеться про громадянина Дениса Огороднікова.

У 2013 році Огороднікову було повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України, після чого його оголосили в розшук. У 2014 році матеріали кримінального провадження були втрачені у зв’язку з окупацією Росією Криму.

У 2021 році поліція вже затримувала Огороднікова, а у 2022 році його засудили за незаконне зберігання зброї, підробку та використання підроблених документів. Водночас матеріали справи про вбивство мера Сімеїза на той момент залишалися втраченими.

Правова можливість відновлення таких кримінальних проваджень з’явилася у грудні 2022 року.

У жовтні 2025 року прокуратура АР Крим та м. Севастополя доручила здійснення досудового розслідування у справі про умисне вбивство мера Сімеїза Головному управлінню Нацполіції в АРК та м. Севастополі.

Наприкінці грудня 2025 року ухвалою слідчого судді матеріали кримінального провадження було відновлено.

Як уточнили в ОГП, підозрюваного затримали саме у межах справи про вбивство мера Сімеїза, і надалі його судитимуть за цей злочин.