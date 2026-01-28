Укрзалізниця запроваджує додаткові обмеження безпеки через обстріли

Укрзалізниця запроваджує додаткові обмеження безпеки на тлі посилення обстрілів Росією залізничної інфраструктури та рухомого складу. Деякі сполучення будуть тимчасово змінені або обмежені.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

«Ворог посилює атаки на залізницю, зокрема на рухомий склад. Зберігаючи рух попри всі загрози, Укрзалізниця реагує на зростаючі виклики, щоб мінімізувати ризики як для пасажирів, так і для залізничників», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим прийнято низку оперативних рішень. Зокрема, тимчасово обмежено деякі сполучення, зокрема в Харківській області. Для таких маршрутів перевізники організовують стикувальні автобусні рейси, про що пасажири будуть повідомлені окремо. Також деякі прямі маршрути далекого сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими поїздами.

Відтворити відео

Крім того, запроваджується спеціальний режим руху на окремих ділянках, насамперед у прифронтових районах та районах з підвищеною активністю противника. Компанія попередила про можливі незаплановані зупинки, які можуть вплинути на розклад руху поїздів, зокрема з Харківської, Сумської, Запорізької та Херсонської областей, а також на пов’язані з ними рейси.

В «Укрзалізниці» наголосили, що безпека є пріоритетом над «своєчасністю та швидкістю», і закликали пасажирів не планувати пересадки з мінімальним запасом часу та враховувати можливі затримки під час подорожі.