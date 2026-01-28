В Україну насуваються морози до -20°

Наприкінці січня в Україні очікується різке похолодання. Найближчими днями прогнозують мокрий сніг, дощ і суттєве зниження температури, а 31 січня місцями морози сягатимуть до -20°.

У четвер у Києві пройде невеликий мокрий сніг із дощем, температура коливатиметься від -1° до +1°, вітер північно-східний, 5–10 м/с.

30 січня на півночі країни очікується невеликий сніг і похолодання до 6–11° морозу. На півдні та південному сході пройдуть дощі, температура становитиме 1–6° тепла, у Криму — до +10°. В інших регіонах — мокрий сніг і дощ, у центральних областях місцями ожеледь. На більшості доріг, окрім півдня та південного сходу, можлива ожеледиця.

У п’ятницю в Києві збережеться невеликий сніг, температура вночі та вдень знизиться до 8–10° морозу.

31 січня на півдні та сході країни прогнозують сніг із дощем і ожеледь, у центральних областях — сніг, на решті території без істотних опадів. У західних, північних та низці центральних областей нічна температура знизиться до 12–17° морозу, а на півночі місцями — до -20°. Вдень очікується 8–13° морозу.

У Києві 31 січня без опадів: вночі 17–19° морозу, вдень до -14°, вітер північно-східний, 3–8 м/с.