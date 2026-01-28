Вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині: депутат Сторожук заявив про спекуляції навколо трагедії

Депутат Корсунь-Шевченківської міської ради Віталій Сторожук, якого в медіа пов’язують із загиблим військовим, заявив про поширення неправдивої інформації та спекуляцій довкола трагедії в Черкаській області, де загинули четверо поліцейських.

Про це Сторожук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, будь-які припущення чи звинувачення, що поширюються в соціальних мережах, не мають процесуального значення та можуть зашкодити встановленню об’єктивної істини. Депутат наголосив, що досудове розслідування триває, він перебуває на території України та готовий співпрацювати з правоохоронними органами.

Сторожук також підкреслив, що остаточні висновки щодо події можуть робити виключно слідство і суд. З поваги до загиблих, їхніх родин і ходу розслідування він заявив, що надалі утримуватиметься від публічних коментарів з цього приводу.

Що передувало

25 грудня 2025 року Віталій Сторожук заявив про спробу замаху на його життя — за його словами, вибухівку намагалися привести в дію, коли він сідав у автомобіль. Поліція розпочала досудове розслідування за статтями про замах на злочин та умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

27 січня 2026 року голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що під час спецоперації із затримання підозрюваного у вбивстві в Черкаській області чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок стрілянини загинули четверо поліцейських — Сергій Сафронов, Олександр Флорінський, Денис Половинка та Володимир Бойко. Нападника було ліквідовано.