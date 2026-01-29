Україна та Словенія обговорили зміцнення протидії російським безпілотникам

Під час зустрічі заступник міністра оборони України Сергій Боєв та державний секретар Міністерства оборони Словенії Боштян Павлін зосередилися на актуальних потребах української сторони, а також розглянули сучасні технологічні рішення для протидії ворожим дронам.

Про це поінформували у Міністерстві оборони України.

Сергій Боєв висловив вдячність Словенії за участь в ініціативі PURL, підкресливши її ключову роль у забезпеченні України критично важливими озброєннями та боєприпасами.

У відповідь Боштян Павлін повідомив, що Словенія готує новий пакет допомоги для України, який буде передано найближчим часом.

Заступник міністра оборони України наголосив, що системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети до них і засоби боротьби з дронами є вирішальними для захисту мирного населення. За його словами, Україна відкрита до співпраці та обміну досвідом задля створення спільних ефективних механізмів безпеки.

Крім того, Сергій Боєв окреслив ключові оборонні потреби України на 2026 рік і підтвердив готовність держави до розвитку взаємовигідного партнерства у сфері оборони.