Близько 80% українців мають негативну думку про лідера Китаю, майже всі — про президента РФ

Переважна частина громадян України критично ставиться до голови КНР Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного в межах міжнародного дослідження End of Year Survey асоціації Gallup International.

Згідно з дослідженням, 80% українців висловили негативне ставлення до китайського лідера: з них 40% — різко негативне, ще 40% — радше негативне. Позитивно Сі Цзіньпіна оцінюють 10% опитаних, а ще 10% не змогли дати чітку відповідь.

Ставлення до Володимира Путіна виявилося майже одностайним — 99% респондентів заявили про негативну оцінку.

У світі сприйняття російського президента також здебільшого критичне. За підсумками міжнародного опитування, приблизно дві третини учасників у 58 країнах оцінили його негативно. Найбільш різка критика зафіксована серед респондентів із країн Північної Європи, а також з Естонії, Південної Кореї, Нідерландів, Польщі, Японії та Іспанії.

Водночас більш прихильне або стриманіше ставлення до очільника РФ продемонстрували опитані в Сербії, Індії, Азербайджані, Південній Африці, Таїланді, Вірменії, Кенії, Мексиці, Малайзії та Еквадорі.

Як проводили опитування

В Україні дослідження тривало 11–14 листопада 2025 року. Опитування здійснювали методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютерної системи (CATI). У ньому взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів країни, окрім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу, а також районів, де на той момент не працював український мобільний зв’язок.

Вибірку сформували шляхом випадкового набору мобільних номерів. Отримані результати зважили відповідно до актуальних даних Держстату, що забезпечило репрезентативність за віком, статтю та типом населеного пункту. Максимальна теоретична похибка дослідження не перевищує 3,1% при довірчій імовірності 0,95.

До міжнародного підсумкового звіту End of Year Survey увійшли результати опитувань із 58 країн світу — загалом було опитано 57 864 особи.