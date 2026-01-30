Кримські організації відповіли генсеку ООН щодо трактування «самовизначення» Криму

Асамблея кримських організацій (АКО) звернулася до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша після його висловлювань про можливість застосування принципу самовизначення до Криму. У своїй заяві представники об’єднання наголосили на підтримці територіальної цілісності України та окремо підкреслили право кримських татар на автономію у складі української держави.

У документі АКО зазначає, що кримські татари як корінний народ півострова послідовно виступають за суверенітет України, не визнають так званий «референдум» 2014 року та спробу анексії Криму Росією.

Водночас представники Асамблеї пояснили, що, відкидаючи спекуляції навколо теми самовизначення, вони не заперечують самого права кримськотатарського народу на нього.

Йдеться, зокрема, про внутрішнє самовизначення — тобто про створення національно-територіальної автономії кримських татар у межах суверенної України, йдеться у зверненні.

Також в АКО наголосили, що міжнародні підходи до процесу деокупації півострова та визначення його майбутнього мають враховувати статус кримських татар як корінного народу, їхню колективну позицію та легітимні представницькі інституції.