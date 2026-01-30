Сибіга: очільник МАГАТЕ визнав, що російські удари по енергосистемі України несуть ядерну небезпеку

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що регулярні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру створюють безпосередні ризики для ядерної безпеки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У Відні відбулося позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ, присвячене загрозам ядерній безпеці, які виникають через систематичні удари РФ по енергетичних об’єктах України.

За словами Сибіги, Рафаель Гроссі чітко наголосив, що подібні атаки входять до сфери відповідальності МАГАТЕ та становлять пряму ядерну загрозу.

Глава МЗС підкреслив, що Україна і надалі формуватиме послідовну правову та політичну відповідь на такі дії. Зокрема, Київ планує ініціювати зміни до Статуту МАГАТЕ з метою обмеження прав Росії в організації, і, за його словами, Москва не зможе уникнути відповідальності.

Також міністр подякував Нідерландам, Канаді, Литві, Німеччині, Бельгії, Люксембургу, Італії, Румунії, Португалії, Франції, Великій Британії та Японії за підтримку України й сприяння проведенню цього засідання.