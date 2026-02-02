ДБР: Колишній керівник ТЦК на Київщині незаконно забирав автомобілі у підприємців

Правоохоронці оголосили підозру ексначальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки в Київській області. За даними слідства, він безпідставно вилучав транспорт у місцевих підприємців.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

Слідчі з’ясували, що у березні 2022 року посадовець без законних підстав забрав вісім автомобілів у двох компаній, які працюють у сфері вантажних перевезень. Транспортні засоби вилучали без належного оформлення документів, пояснюючи це нібито потребами Збройних сил України.

Пізніше, за вказівкою підозрюваного, були складені акти приймання-передачі заднім числом — начебто для передання машин військовим частинам. Водночас фактично до підрозділів ці автомобілі не потрапили, а посадовець розпорядився ними на власний розсуд.

Унаслідок таких дій підприємствам завдали збитків на суму понад 4 мільйони гривень.

У ДБР зазначили, що наразі підприємцям уже повернули три автомобілі, які згодом передали для потреб ЗСУ.

Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану. Ця стаття передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.