Нові правила мобілізації в Україні 2026: що змінюється з 1 лютого та як це вплине на військовозобов’язаних

Лютий 2026 — правила мобілізації в Україні продовжують змінюватися у зв’язку з триваючою війною та продовженням воєнного стану. Нижче — найактуальніша інформація про основні нововведення, які стосуються бронювання працівників, оформлення відстрочок та цифрового обліку військовозобов’язаних.
Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація продовжені законом до травня 2026 року, тому мобілізаційні заходи залишаються в силі.
Ключові зміни набули чинності з 1 лютого 2026 року і стосуються механізмів бронювання персоналу, цифровізації обліку та стандартних процедур вручення повісток.
1. Нові правила бронювання працівників
🔹 Повернення стандартних строків бронювання. Тимчасові послаблення, які діяли наприкінці 2025 року, більше не застосовуються. З 1 лютого діє стандартний строк 72 години, протягом яких працівник може бути заброньований від мобілізації для виконання критично важливих робіт.
🔹 Оновлений механізм для критичних підприємств. Уряд уточнив порядок бронювання за постановою № 76: правила для критичних підприємств оборонно-промислового комплексу та інших стратегічних галузей змінено, щоб знизити формальні затримки під час перевірок і оформлення броней.
🔹 Мінімальна зарплата та умови. В оновлених правилах резервування працівників важлива роль відводиться рівню оплати праці — тепер для оформлення броні враховуються пороги зарплатні та більш суворі критерії.
2. Цифровий облік та документи
🔹 Електронні військові документи. Основним документом військовозобов’язаного стає «Резерв ID» — цифровий ідентифікатор, що містить фото та дані щодо обліку. Паперові документи більше не є основними, лише додатковими.
🔹 Автоматизація обліку. Зареєструватися на військовий облік або перевірити статус можна через застосунок Резерв+. Через додаток надходитимуть повідомлення про повістки, штрафи за порушення обліку та інші важливі сповіщення.
3. Відстрочки та їх оформлення
🔹 Відстрочка онлайн. Значна частина відстрочок від мобілізації оформлюється і продовжується автоматично через Резерв+, без необхідності відвідувати ТЦК особисто.
🔹 Останній день «старої» відстрочки. Через продовження мобілізації строк дії деяких відстрочок завершувався 2 лютого, і ті, хто не оформив продовження, мають подбати про оновлення статусу.
🔹 Уточнення умов. Деякі категорії, наприклад студенти старше 25 років або батьки з певними особливостями сімейного статусу, можуть стикатися зі змінами в умовах надання відстрочки.
4. Вручення повісток та порядок дій
🔹 Повістки залишаються в силі. Порядок вручення повісток фактично не змінився: їх можуть вручати представники територіальних центрів комплектування, органів влади або роботодавці в публічних і робочих місцях.
🔹 Обов’язок з’явитися. Отримання відстрочки не звільняє від обов’язку своєчасно з’являтися на виклик до ТЦК, і це залишається складовою чинного законодавства.
Останні зміни в правилах мобілізації в Україні спрямовані на цифровізацію обліку, оптимізацію механізмів бронювання і спрощення оформлення відстрочок, але також містять більш чіткі критерії та вимоги щодо працівників і роботодавців.
➡️ Усі військовозобов’язані повинні уважно слідкувати за статусом свого обліку в Резерв+ та регулярно перевіряти оновлення законодавства, щоб уникнути штрафів чи юридичних наслідків.
