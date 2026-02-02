Нові правила мобілізації в Україні 2026: що змінюється з 1 лютого та як це вплине на військовозобов’язаних



Лютий 2026 — правила мобілізації в Україні продовжують змінюватися у зв’язку з триваючою війною та продовженням воєнного стану. Нижче — найактуальніша інформація про основні нововведення, які стосуються бронювання працівників, оформлення відстрочок та цифрового обліку військовозобов’язаних.



Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація продовжені законом до травня 2026 року, тому мобілізаційні заходи залишаються в силі.

Ключові зміни набули чинності з 1 лютого 2026 року і стосуються механізмів бронювання персоналу, цифровізації обліку та стандартних процедур вручення повісток.

1. Нові правила бронювання працівників

🔹 Повернення стандартних строків бронювання. Тимчасові послаблення, які діяли наприкінці 2025 року, більше не застосовуються. З 1 лютого діє стандартний строк 72 години, протягом яких працівник може бути заброньований від мобілізації для виконання критично важливих робіт.

🔹 Оновлений механізм для критичних підприємств. Уряд уточнив порядок бронювання за постановою № 76: правила для критичних підприємств оборонно-промислового комплексу та інших стратегічних галузей змінено, щоб знизити формальні затримки під час перевірок і оформлення броней.

🔹 Мінімальна зарплата та умови. В оновлених правилах резервування працівників важлива роль відводиться рівню оплати праці — тепер для оформлення броні враховуються пороги зарплатні та більш суворі критерії.

2. Цифровий облік та документи

🔹 Електронні військові документи. Основним документом військовозобов’язаного стає «Резерв ID» — цифровий ідентифікатор, що містить фото та дані щодо обліку. Паперові документи більше не є основними, лише додатковими.

🔹 Автоматизація обліку. Зареєструватися на військовий облік або перевірити статус можна через застосунок Резерв+. Через додаток надходитимуть повідомлення про повістки, штрафи за порушення обліку та інші важливі сповіщення.

3. Відстрочки та їх оформлення

🔹 Відстрочка онлайн. Значна частина відстрочок від мобілізації оформлюється і продовжується автоматично через Резерв+, без необхідності відвідувати ТЦК особисто.

🔹 Останній день «старої» відстрочки. Через продовження мобілізації строк дії деяких відстрочок завершувався 2 лютого, і ті, хто не оформив продовження, мають подбати про оновлення статусу.

🔹 Уточнення умов. Деякі категорії, наприклад студенти старше 25 років або батьки з певними особливостями сімейного статусу, можуть стикатися зі змінами в умовах надання відстрочки.

4. Вручення повісток та порядок дій

🔹 Повістки залишаються в силі. Порядок вручення повісток фактично не змінився: їх можуть вручати представники територіальних центрів комплектування, органів влади або роботодавці в публічних і робочих місцях.

🔹 Обов’язок з’явитися. Отримання відстрочки не звільняє від обов’язку своєчасно з’являтися на виклик до ТЦК, і це залишається складовою чинного законодавства.

Останні зміни в правилах мобілізації в Україні спрямовані на цифровізацію обліку, оптимізацію механізмів бронювання і спрощення оформлення відстрочок, але також містять більш чіткі критерії та вимоги щодо працівників і роботодавців.

➡️ Усі військовозобов’язані повинні уважно слідкувати за статусом свого обліку в Резерв+ та регулярно перевіряти оновлення законодавства, щоб уникнути штрафів чи юридичних наслідків.