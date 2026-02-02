Огляд дня: головні новини України за сьогодні

Ситуація на фронті

Російські війська посилили штурмові дії на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. За даними військових, ворог намагається тиснути на українські позиції з метою прориву ключової лінії оборони. Сили оборони України тримають ситуацію під контролем, тривають бойові зіткнення.

На Харківщині російська авіація завдала удару по селу Гороховатка Ізюмського району. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється, на місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

🌆 Інциденти в містах

У Черкасах упродовж дня пролунали вибухи. Офіційні служби з’ясовують обставини події. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

У Запоріжжі та Запорізькій області зафіксовано обстріли та підриви. Ситуація в регіоні залишається напруженою, місцева влада повідомляє про роботу сил ППО та відповідних служб.

📿 Культурно-суспільне життя

Сьогодні в Україні відзначають Стрітення Господнє — одне з важливих християнських свят. Воно символізує зустріч зими і весни та має багаті народні традиції й прикмети. За повір’ями, погода цього дня може передбачити, якою буде весна.