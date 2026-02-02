Рейтинг найважливіших подій тижня в Україні

Минулого тижня в Україні ключовими залишалися події, пов’язані з війною, безпекою регіонів, рішеннями влади та суспільним життям. Ситуація на фронті, обстріли тилових міст і міжнародні процеси формували інформаційний порядок денний.

У цьому матеріалі ми зібрали рейтинг найважливіших подій тижня в Україні, які найбільше вплинули на життя країни та заслуговують на увагу.

Ситуація на фронті: головні зміни за тиждень

Протягом тижня на передовій зберігалася напружена ситуація. Російські війська продовжували штурмові дії на окремих напрямках, застосовуючи артилерію, авіацію та ударні безпілотники.

Сили оборони України стримували наступальні спроби противника, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Військове командування наголошувало, що ситуація складна, але контрольована.

Обстріли України та інциденти в містах

Минулого тижня в різних регіонах України фіксувалися обстріли, вибухи та робота протиповітряної оборони. Ворог продовжував атакувати цивільну інфраструктуру та житлові квартали.

Унаслідок ударів у деяких містах було пошкоджено будинки, транспортні об’єкти та інженерні мережі. Рятувальні служби працювали в посиленому режимі.

Енергетична ситуація та інфраструктура

Енергетична безпека залишалася однією з ключових тем тижня. Фахівці повідомляли про стабільну роботу енергосистеми, водночас наголошуючи на ризиках нових атак.

У регіонах тривали роботи з відновлення та захисту критичної інфраструктури.

Попри війну, в Україні тривало суспільне та культурне життя. Відзначалися релігійні свята, проходили волонтерські ініціативи та благодійні заходи на підтримку ЗСУ.

Українське суспільство демонструє високу стійкість і здатність адаптуватися до складних умов.