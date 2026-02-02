«  
  »

Україна ввела санкції проти людей і компаній, пов’язаних із танкерним флотом та кібератаками

Україна узгодила з Європейським Союзом санкції щодо 10 фізичних і шести юридичних осіб, які мають стосунок до роботи російського танкерного флоту, проведення кібератак проти України, країн ЄС і НАТО, обходу обмежень та поширення проросійських наративів.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

До санкційного списку потрапили, зокрема:

  • компанії та особи, що займаються постачанням і експортом російської нафти;

  • пропагандисти, наближені до Кремля;

  • учасники пов’язаної з ГРУ хакерської групи, яка здійснювала кібератаки на державні установи в Україні та інших країнах з метою отримання закритої інформації та дестабілізації політичної ситуації.

Обмеження також запровадили проти компаній із Росії, ОАЕ та В’єтнаму, що входять до структури російського танкерного флоту — вони володіють або керують суднами, які транспортують російську нафту, зокрема на експорт.

Крім того, під санкції потрапив 142-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби РФ, який, серед іншого, причетний до збоїв GPS-сигналу в країнах Балтії. Такі дії створювали перешкоди для посадки цивільних літаків.

Загалом Україна синхронізувала вже 15 санкційних пакетів, раніше запроваджених міжнародними партнерами протягом минулого року.

Февраль 2nd, 2026 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  